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Развратное видео из костанайского клуба распространяют в соцсетях

pixabay.com

Видео в редакцию alau.kz прислали уже несколько человек. Это часто пересылаемые сообщения. Как известно, это произошло в костанайском ночном клубе. 

На кадрах обнаженные девушки танцуют на барной стойке. На танцполе с мужчины стягивает одежду обнаженная девушка. Две другие, тоже обнаженные, танцуют друг с другом.  Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.  В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что все участники данного события установлены.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в полицию было доставлено шесть человек, в том числе владелец увеселительного заведения.

В настоящее время в отношении пяти задержанных возбуждено административное производство по статье 434 «Мелкое хулиганство» Административного кодекса РК, материалы будут направлены в суд для принятия решения.

В отношении владельца увеселительного заведения вынесено предписание об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения.

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