МВД принимает все меры по недопущению нахождения в стране иностранных преступников, передает Polisia.kz.

С начала года криминальной полицией было разыскано 647 иностранных преступников, из которых 34 были задержаны только за последний месяц.

К примеру, в Костанайской области стражи порядка задержали 44-летнего гражданина России, который в 2021 году в Бишкеке, в составе группы с должностными лицами Кыргызской Республики, совершил коррупционное преступление, завладев 7 миллионами сомов.

На территории Северо-Казахстанской области задержан еще один иностранец, объявленный в розыск правоохранителями Российской Федерации.

Он в 2023 году в Тюмени, в составе группы лиц, вымогал 300 тысяч рублей и автомашину Toyota Camry у местного жителя. В целом в текущем году полицией Казахстана задержано 1596 уголовных преступников, а также установлено местонахождение 1058 без вести пропавших лиц.

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