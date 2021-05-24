Разыскиваемый парень обнаружен мёртвым в Костанайской области

Личным составом отдела полиции района им. Беимбета Майлина совместно с волонтерами осуществлялись поиски 25-летнего местного жителя, был отработан участок берега реки Тобол, расположенный в двух км от села Козыревка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

23 мая при поисковых мероприятиях в километре от села Козыревка района Беимбета Майлина обнаружено тело разыскиваемого парня без признаков насильственной смерти.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.

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