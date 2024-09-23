Подозреваемого, вступившего в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, экстрадировали из России Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за вступление в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РК.

В сентябре 2023 года он в одной из съемных квартир города Шымкент вступил в половое сношение с 14 летней. После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он был задержан в городе Новосибирск Российской Федерации. По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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