Разыскивают водителя, который сбил пенсионера в Костанайской области

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Отвечая на запрос журналистов в ДП Костанайской области сообщили, что 6 июня около 12:30 часов в Лисаковске по ул. Верхнетобольская (возле ГК «Союз») 43-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112 совершил наезд на 77-летнего велосипедиста и оставил место ДТП.
Велосипедист с различными травмами доставлен в больницу.
По данному факту полицией возбуждено два уголовных дела, в том числе за оставление места ДТП.
В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию водителя.
Процессуальное решение будет принято после проведения экспертиз и всех необходимых следственных действий.
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