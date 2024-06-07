Разыскивают водителя, который сбил пенсионера в Костанайской области

Отвечая на запрос журналистов в ДП Костанайской области сообщили, что 6 июня около 12:30 часов в Лисаковске по ул. Верхнетобольская (возле ГК «Союз») 43-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112 совершил наезд на 77-летнего велосипедиста и оставил место ДТП.

Велосипедист с различными травмами доставлен в больницу.

По данному факту полицией возбуждено два уголовных дела, в том числе за оставление места ДТП.

В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию водителя.

Процессуальное решение будет принято после проведения экспертиз и всех необходимых следственных действий.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.