Реабилитированные заёмщики снова не платят по кредитам

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Каждый пятый заёмщик с плохой кредитной историей в прошлом и статусом «реабилитирован» снова допускает просрочки по ипотечным или потребительским займам.
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Об этом сообщили аналитики Первого кредитного бюро. Почти половина из них (47.7 %) после присвоения нового статуса вновь оформила кредит, передает krisha.kz
В апреле 2021-го вступили в силу поправки, которые позволили заёмщикам с плохой кредитной историей реабилитироваться. Таким образом, те, кто имел задолженности по кредитам в прошлом, смогли взять новые займы.
Реабилитацию заёмщик может получить после полного погашения кредита с просрочкой более 90 дней и если в течение года не будет задержек выплат по другим займам.
За год статус «реабилитирован» получили более 1.4 млн казахстанцев. Из них почти 690 тысяч сразу оформили новые кредиты. По состоянию на 1 марта этого года уже 15.7 % этих займов имели просрочку в 15 дней и более.
Ещё 348.4 тыс. человек не погасили ни одного своего займа, полученного после реабилитации. Полностью закрытых кредитов за это время всего 12 %.
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