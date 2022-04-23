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Реабилитированные заёмщики снова не платят по кредитам

press.kz

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Каждый пятый заёмщик с плохой кредитной историей в прошлом и статусом «реабилитирован» снова допускает просрочки по ипотечным или потребительским займам.

Об этом сообщили аналитики Первого кредитного бюро. Почти половина из них (47.7 %) после присвоения нового статуса вновь оформила кредит, передает krisha.kz

В апреле 2021-го вступили в силу поправки, которые позволили заёмщикам с плохой кредитной историей реабилитироваться. Таким образом, те, кто имел задолженности по кредитам в прошлом, смогли взять новые займы.

Реабилитацию заёмщик может получить после полного погашения кредита с просрочкой более 90 дней и если в течение года не будет задержек выплат по другим займам.

За год статус «реабилитирован» получили более 1.4 млн казахстанцев. Из них почти 690 тысяч сразу оформили новые кредиты. По состоянию на 1 марта этого года уже 15.7 % этих займов имели просрочку в 15 дней и более.

Ещё 348.4 тыс. человек не погасили ни одного своего займа, полученного после реабилитации. Полностью закрытых кредитов за это время всего 12 %.

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