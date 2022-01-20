Реализаторы нефтепродуктов будут наказаны в случае подтверждения Минэнерго фактов завышения цен на ГСМ

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Как сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, Главой государства поручено ввести государственное регулирование цен на отдельные виды нефтепродуктов со сроком на 180 дней.
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В рамках исполнения данного поручения, Министерством энергетики Республики Казахстан 6 января 2022 года принят приказ №2 об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов:
— бензин марки Аи-80;
— бензин марки Аи-92;
— бензин марки Аи-93;
— бензин марки Аи-95;
— дизельное топливо.
При этом, цены на дизельное топливо по регионам отличаются, к примеру цена за литр дизельного топлива в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях составляет — 260 тенге, а в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях — 230 тенге.
Осуществление мониторинга оптовых и розничных цен на нефтепродукты закреплено за министерством энергетики Республики Казахстан.
При этом, за несоблюдение требований по непревышению предельных цен на нефтепродукты предусмотрена административная ответственность, и компетентными на составление протокола об административном правонарушении являются должностные лица Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК.
В этой связи, субъектам предпринимательства осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов следует соблюдать требования законодательства в области производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и не допускать реализацию нефтепродуктов выше установленных порогов.
Потребители в свою очередь, имеют возможность при обнаружении фактов превышения цен на нефтепродукты незамедлительно обратиться в Министерство энергетики и КРЕМ для привлечения субъектов к административной ответственности и возврата цен на установленный предельный уровень.
По фактам завышения цен потребители могут сообщить в территориальные Департаменты КРЕМ по нижеуказанным телефонам:
— город Нур-Султан: (87172) 95-36-04;
— город Алматы: (87272) 72-14-01;
— город Шымкент: (87252) 32-15-04;
— Алматинская область: (87282) 24-27-40;
— Атырауская область: (87122) 21-10-42;
— Акмолинская область: (87162) 50-43-27;
— Актюбинская область: (87132) 74-30-64;
— Восточно-Казахстанская область: (87232) 61-41-24;
— Жамбылская область: (87262) 43-18-75;
— Западно-Казахстанская область: (87112) 24-06-47;
— Карагандинская область: (87212) 42-51-96;
— Костанайская область: (87142) 53-52-40;
— Кызылординская область: (87242) 27-21-86;
— Мангистауская область: (87292) 43-42-27;
— Павлодарская область: (87182) 78-70-97;
— Северо-Казахстанская область: (87152) 61-82-81;
— Туркестанская область: (87253) 35-75-51.
Кроме того, субъекты рынка осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов не должны нарушать антимонопольное законодательство, а именно не допускать злоупотребления доминирующим или монопольным положением, в части необоснованного отказа от реализации товара отдельным потребителям.
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