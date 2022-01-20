Реализаторы нефтепродуктов будут наказаны в случае подтверждения Минэнерго фактов завышения цен на ГСМ

Как сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, Главой государства поручено ввести государственное регулирование цен на отдельные виды нефтепродуктов со сроком на 180 дней.

В рамках исполнения данного поручения, Министерством энергетики Республики Казахстан 6 января 2022 года принят приказ №2 об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов:

— бензин марки Аи-80;

— бензин марки Аи-92;

— бензин марки Аи-93;

— бензин марки Аи-95;

— дизельное топливо.

При этом, цены на дизельное топливо по регионам отличаются, к примеру цена за литр дизельного топлива в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях составляет — 260 тенге, а в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях — 230 тенге.

Осуществление мониторинга оптовых и розничных цен на нефтепродукты закреплено за министерством энергетики Республики Казахстан.

При этом, за несоблюдение требований по непревышению предельных цен на нефтепродукты предусмотрена административная ответственность, и компетентными на составление протокола об административном правонарушении являются должностные лица Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК.

В этой связи, субъектам предпринимательства осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов следует соблюдать требования законодательства в области производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и не допускать реализацию нефтепродуктов выше установленных порогов.

Потребители в свою очередь, имеют возможность при обнаружении фактов превышения цен на нефтепродукты незамедлительно обратиться в Министерство энергетики и КРЕМ для привлечения субъектов к административной ответственности и возврата цен на установленный предельный уровень.

По фактам завышения цен потребители могут сообщить в территориальные Департаменты КРЕМ по нижеуказанным телефонам:

— город Нур-Султан: (87172) 95-36-04;

— город Алматы: (87272) 72-14-01;

— город Шымкент: (87252) 32-15-04;

— Алматинская область: (87282) 24-27-40;

— Атырауская область: (87122) 21-10-42;

— Акмолинская область: (87162) 50-43-27;

— Актюбинская область: (87132) 74-30-64;

— Восточно-Казахстанская область: (87232) 61-41-24;

— Жамбылская область: (87262) 43-18-75;

— Западно-Казахстанская область: (87112) 24-06-47;

— Карагандинская область: (87212) 42-51-96;

— Костанайская область: (87142) 53-52-40;

— Кызылординская область: (87242) 27-21-86;

— Мангистауская область: (87292) 43-42-27;

— Павлодарская область: (87182) 78-70-97;

— Северо-Казахстанская область: (87152) 61-82-81;

— Туркестанская область: (87253) 35-75-51.

Кроме того, субъекты рынка осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов не должны нарушать антимонопольное законодательство, а именно не допускать злоупотребления доминирующим или монопольным положением, в части необоснованного отказа от реализации товара отдельным потребителям.

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