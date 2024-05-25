Реальная угроза для трёх регионов. Что предпримут для борьбы с саранчой?

В трех регионах Казахстана ожидают нашествие саранчи в 2024 году. В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) рассказали, как будут бороться с вредителями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Дархан Абдикаримов рассказал, что в Казахстане обитает более 270 видов саранчовых насекомых, из которых 10-15 видов являются опасными вредителями зерновых, овощных культур, пастбищ и сенокосных угодий. Наиболее опасными и вредоносными являются стадные виды саранчовых – азиатская, мароккская и итальянский прус.

«В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2 538,035 тыс. га. При этом наибольшее распространение ожидается в Актюбинской – 784 тыс. га, Костанайской – 776 тыс. га и Туркестанской областях – 271 тыс. га», – отметил Дархан Абдикаримов.

По его словам, также постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. Казахстанские специалисты проводят совместные обследования с узбекскими и российскими экспертами.

«Для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского бюджета и резерва правительства выделили 8,1 млрд тенге. Пестициды отправлены во все регионы, за исключением Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, поскольку в этих регионах обработка начнется позднее», – добавил Абдикаримов.

Обработка будет проводиться наземными, вентиляторными и штанговыми опрыскивателями, аэрозольными газогенераторами, самолетами, БПЛА и ранцевыми опрыскивателями.

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