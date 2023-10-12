Реальная угроза. Пожарные устранили утечку газа в Костанайской области

11 октября в 00:37 от дежурного Костанайского отделения железной дороги поступило сообщение о том, что 10 октября в 23:35 в трёх километрах от села Арка на участок «Айтеке Би» прибыл грузовой поезд № 2771 сообщением «Жем-Костанай». В составе поезда 70 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Поезд прибыл на стацию «Арка», где в вагоне № 9, где находилось 34 тонны сжиженного углеводородистого газа, возможно произошла разгерметизация крышки люка цистерны, грузополучателем которого было ТОО «База сжиженного газа».

Кроме того, в составе 69 вагонов имелись другие взрывоопасные грузы, в том числе 10 вагонов с пропаном, 21 вагон с углеводородом, 38 вагонов с другими грузами различного характера.

В связи с этим, руководством ТОО КТЖ – Грузовые перевозки было принято решение отцепить от состава данную цистерну с газом и отогнать ее на безопасное место. В радиусе одного километра было организовано оцепление сотрудниками военизированной железнодорожной охраны, работниками станции «Арка», сотрудниками ЛОВД и отдела полиции Камыстинского района в количестве 19 человек и 5 единиц техники.

В 05:12 на место происшествия прибыли пожарный ПЧ №18 Камысты Камыстинского района, в количестве 4 человек и 1 единицы техники

По оперативным данным из-за утечки газа создалась реальная угроза трём близлежащим населенным пунктам, крупным производственным объектам и ж/д станции, численностью населения порядка 2000.

В 04:30 в кризисном центре департамента был создан областной оперативный штаб по ликвидации ЧС, в составе представителей заинтересованных служб в количестве 16 человек.

По результатам проведенной разведки, оценки текущей обстановки и прогнозов возможных угроз руководителем ликвидации ЧС было решено приостановить движение всех видов поездов в данном направлении до устранения утечки газа.

В 09:50 по прибытию на место сотрудниками ТОО КТЖ – Грузовые перевозки и ТОО «База сжиженного газа» станции «Костанай» был осуществлен осмотр. По результатам осмотра было установлено, что кран паровой фазы не был полностью закручен. В 10:10 кран был закрыт, и утечка газа была устранена, ликвидация аварийной ситуации была завершена.

В 15:35 данная цистерна была прикреплена к грузовому поезду № 3471 сообщением «Айтеке Би – Тобол» и в 16:25 поезд был отправлен с 3 пути по маршруту следования.

На месте были задействовано силы и средства в количестве 57 человек и 10 единиц техники.

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