В III квартале 2025 года в Казахстане насчитывалось 3,7 млн наёмных работников. Среднемесячная номинальная зарплата составила 429,3 тыс. ₸ — это на 10% больше, чем годом ранее. При этом индекс реальной зарплаты (с учётом инфляции) снизился на 2%, передаёт LS.

Отрасли: где платят больше и меньше

Образование: занято 1,1 млн человек; средняя зарплата 290,9 тыс. ₸ ( +7% ), реальная — −4,7% .

занято человек; средняя зарплата ( ), реальная — . Промышленность: 639,2 тыс. работников; 622,3 тыс. ₸ ( +11% ), реальная — −1,2% .

работников; ( ), реальная — . Здравоохранение и соцобслуживание: 469,4 тыс. работников; 328,5 тыс. ₸ (+5%), реальная — −6,5%.

Самые высокие доходы:

вспомогательные услуги в финансах и страховании — 1,5 млн ₸ ( +33,4% );

( ); морской и прибрежный транспорт — 1,3 млн ₸ ( +26,9% );

( ); руководители и бизнес-консультанты — 1,3 млн ₸ (+9,7%).

Низкие доходы:

рыболовство — 141,8 тыс. ₸ ( +9% , реальная −2,9% );

( , реальная ); воспитатели в детсадах — 207,3 тыс. ₸ (ном. +7,9% , реал. −3,9% );

(ном. , реал. ); охрана и инкассация — 220,5 тыс. ₸ (ном. +14,9% , реал. +2,3% );

(ном. , реал. ); соцпомощь без обеспечения проживания — 249,5 тыс. ₸ (ном. +6,9%, реал. −4,8%).

Регионы: контрасты по карте страны

Мангистауская обл.: 606,1 тыс. ₸ (ном. +6,3% , реал. −4,2% ).

(ном. , реал. ). Атырауская обл.: 602,7 тыс. ₸ (ном. −4,5% , реал. −15,2% ).

(ном. , реал. ). Астана: 569,6 тыс. ₸ (ном. +13% , реал. +0,1% ).

(ном. , реал. ). Алматы: 546,2 тыс. ₸ (ном. +15,9% , реал. +2,6% ).

(ном. , реал. ). Шымкент: 336,7 тыс. ₸ (ном. +8,7% , реал. −3,1% ).

(ном. , реал. ). Туркестанская обл.: 288,7 тыс. ₸ (ном. +8,3% , реал. −3% ).

(ном. , реал. ). Жамбылская обл.: 308 тыс. ₸ (ном. +10,2% , реал. −0,5% ).

(ном. , реал. ). Северо-Казахстанская обл.: 317,3 тыс. ₸ (ном. +10,6%, реал. −1,9%).

Медианная зарплата

В III квартале медиана составила 302,6 тыс. ₸ (+10% г/г), однако снизилась на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Вывод: номинальные доходы растут, но инфляция «съедает» часть прибавки — реальная заработная плата по стране просела на 2%.