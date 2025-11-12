В III квартале 2025 года в Казахстане насчитывалось 3,7 млн наёмных работников. Среднемесячная номинальная зарплата составила 429,3 тыс. ₸ — это на 10% больше, чем годом ранее. При этом индекс реальной зарплаты (с учётом инфляции) снизился на 2%, передаёт LS.
Отрасли: где платят больше и меньше
- Образование: занято 1,1 млн человек; средняя зарплата 290,9 тыс. ₸ (+7%), реальная — −4,7%.
- Промышленность: 639,2 тыс. работников; 622,3 тыс. ₸ (+11%), реальная — −1,2%.
- Здравоохранение и соцобслуживание: 469,4 тыс. работников; 328,5 тыс. ₸ (+5%), реальная — −6,5%.
Самые высокие доходы:
- вспомогательные услуги в финансах и страховании — 1,5 млн ₸ (+33,4%);
- морской и прибрежный транспорт — 1,3 млн ₸ (+26,9%);
- руководители и бизнес-консультанты — 1,3 млн ₸ (+9,7%).
Низкие доходы:
- рыболовство — 141,8 тыс. ₸ (+9%, реальная −2,9%);
- воспитатели в детсадах — 207,3 тыс. ₸ (ном. +7,9%, реал. −3,9%);
- охрана и инкассация — 220,5 тыс. ₸ (ном. +14,9%, реал. +2,3%);
- соцпомощь без обеспечения проживания — 249,5 тыс. ₸ (ном. +6,9%, реал. −4,8%).
Регионы: контрасты по карте страны
- Мангистауская обл.: 606,1 тыс. ₸ (ном. +6,3%, реал. −4,2%).
- Атырауская обл.: 602,7 тыс. ₸ (ном. −4,5%, реал. −15,2%).
- Астана: 569,6 тыс. ₸ (ном. +13%, реал. +0,1%).
- Алматы: 546,2 тыс. ₸ (ном. +15,9%, реал. +2,6%).
- Шымкент: 336,7 тыс. ₸ (ном. +8,7%, реал. −3,1%).
- Туркестанская обл.: 288,7 тыс. ₸ (ном. +8,3%, реал. −3%).
- Жамбылская обл.: 308 тыс. ₸ (ном. +10,2%, реал. −0,5%).
- Северо-Казахстанская обл.: 317,3 тыс. ₸ (ном. +10,6%, реал. −1,9%).
Медианная зарплата
В III квартале медиана составила 302,6 тыс. ₸ (+10% г/г), однако снизилась на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
Вывод: номинальные доходы растут, но инфляция «съедает» часть прибавки — реальная заработная плата по стране просела на 2%.
