Реальную доходность по пенсионным накоплениям назвали в ЕНПФ

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) отчитались об инвестиционной доходности по пенсионным накоплениям казахстанцев в 2020 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

«В 2020 году инвестиционная доходность по пенсионным активам составила 10,92 процента при инфляции 7,5 процента. В результате реальная доходность за 2020 год составила 3,42 процента, а объем полученного в течение 2020 года инвестиционного дохода составил 1,3 триллиона тенге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиционный доход, полученный вкладчиками с начала накопительной пенсионной системы, превысил 5,5 триллиона тенге и составил более 43 процентов от пенсионных активов. Накопленная инвестиционная доходность с 1998 года (начала функционирования накопительной пенсионной системы) составила 602,9 процента при накопленной инфляции 496,65 процента.

«Таким образом, реальная (то есть превышающая инфляцию) накопленная доходность пенсионных активов за прошедшие 23 года по состоянию на 1 января 2021 года положительна и составила 106,25 процента», — подчеркнули в ЕНПФ.

Напомним, Национальный банк является доверительным управляющим пенсионными активами ЕНПФ и инвестирует их согласно инвестиционной декларации.

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