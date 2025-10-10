В июле в Казахстане зафиксировано самое значительное падение реальных доходов граждан за последние два с половиной года. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.
По его словам, борьба с инфляцией остаётся одной из ключевых задач государственной политики, сообщает informburo.kz
«На фоне стремительного роста экономики ускорение инфляции приводит к обесцениванию реальных доходов населения. Реальные зарплаты стабилизировались, но реальные доходы продолжают снижаться. В июле мы зафиксировали их максимальное падение за два с половиной года — вследствие высокой инфляции», — отметил Сулейменов.
10 октября Национальный банк повысил базовую ставку до 18%, объяснив это необходимостью сдерживания инфляционного давления.
В Казахстане повысили базовую ставку
Зима заявит о себе на севере Казахстана
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.