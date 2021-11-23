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Реальный срок лишения свободы требует назначить прокурор для директора костанайской школы

liter.kz

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Судебный процесс по делу о хищении бюджетных средств руководителем костанайского учебного заведения рассматривается уже три месяца. Потерпевшей стороной выступает областное управление образования. Директор школы №122 Костаная Оксана Миколаенко обвиняется в совершении коррупционного преступления.

По материалам дела, в течение двух лет она распределяла дополнительные вакантные ставки педагогов и технического персонала между работниками школы. Обвинение предполагает, что делала она это в корыстных целях, а началось всё в январе 2019-ого года. С тех пор, по предположениям обвинения, Миколаенко забирала себе от 80-и до 185-и тысяч тенге ежемесячно, и за два года общая сумма полученных денег превысила два с половиной миллиона. Действия подсудимой квалифицируются, как хищение. После допроса многочисленных свидетелей и изучения материалов дела, на процессе начались судебные прения.

«Сегодня у нас на скамье подсудимых директор школы, стаж работы которой составляет 35 лет, и за которую заступились большинство директоров школ Костаная, я думаю, что и Костанайской области, но,тем не менее, факт остается фактом, и обвинение считает, что суду представлены все доказательства вины подсудимой Миколаенко», — сказал в суде гособвинитель Багдат Есикеев.

Как сообщил суду гособвинитель, 33 свидетеля из школы, которую возглавляла Миколаенко, единогласно подтвердили свои показания, которые они дали на досудебной стадии. И в суде было установлено, что после начисления дополнительной оплаты, деньги, поступившие на счета работников, они снимали и возвращали, после чего они поступали директору школы, а она использовала их в личных целях.

«Считаю, что достаточным, и справедливым наказанием для исправления подсудимой, учитывая невозмещенный ущерб, непризнание ею вины в полном объеме, исходя из санкции статьи, считаю, что наказание необходимо назначить, связанное с изоляцией от общества», — выступил на прениях Багдат Есикеев.

Обвинение просит на два года отправить Оксану Миколаенко отбывать наказание в учреждении со средним режимом безопасности, лишить её пожизнено права занимать должности на госслужбе, и взыскать с нее ущерб, нанесенный государству, в размере 2 693 900 тенге. Защитник подсудимой, в очередной раз заявил, что в ходе досудебного расследования были допущены грубейшие ошибки, что обвинение построено на догадках и домыслах, в суде ни один эпизод, представленный в обвинительном акте, не был доказан. Адвокат попросил Оксану Миколаенко оправдать. После прений прозвучали и последние слова подсудимой.

«Уважаемый суд, уважаемые участники процесса! Хищений я не совершала. Работа была выполнена. С учетом фактов фальсификации и подлога, я прошу объективно рассмотреть материалы дела, детально изучить ходатайства заявленные защитником, и вынести объективное решение», — сказала подсудимая Оксана Миколаенко.

Оглашение решения по делу предварительно назначено на 24 ноября.

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