Реальный срок. За неуплату алиментов лишился свободы житель Костанайской области

pixabay.com
Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении К. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 139 УК РК. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что К., являясь отцом несовершеннолетнего К., 2012 года рождения, более трех месяцев не исполняет обязанностей по уплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка по судебному приказу, в результате чего образовалась задолженность по алиментам на сумму около 400 000 тенге.
Данное правонарушение К. совершил во время отбывания наказания в виде ограничения свободы по аналогичному правонарушению по предыдущему приговору.
Так как подсудимый страдает алкогольной зависимостью, мер к исправлению своего поведения не принимает, продолжая уклоняться от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, предыдущим наказанием в виде ограничения свободы не достигнуты цели наказания, с учетом позиции потерпевшей, защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребенка – инвалида, суд назначил ему наиболее строгое наказание в виде реального лишения свободы сроком на 1 год.