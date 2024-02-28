Реальный срок. За неуплату алиментов лишился свободы житель Костанайской области

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении К. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 139 УК РК. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что К., являясь отцом несовершеннолетнего К., 2012 года рождения, более трех месяцев не исполняет обязанностей по уплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка по судебному приказу, в результате чего образовалась задолженность по алиментам на сумму около 400 000 тенге.

Данное правонарушение К. совершил во время отбывания наказания в виде ограничения свободы по аналогичному правонарушению по предыдущему приговору.

Так как подсудимый страдает алкогольной зависимостью, мер к исправлению своего поведения не принимает, продолжая уклоняться от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, предыдущим наказанием в виде ограничения свободы не достигнуты цели наказания, с учетом позиции потерпевшей, защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребенка – инвалида, суд назначил ему наиболее строгое наказание в виде реального лишения свободы сроком на 1 год.

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