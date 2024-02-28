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Реальный срок. За неуплату алиментов лишился свободы житель Костанайской области

Фотография для новости Реальный срок. За неуплату алиментов лишился свободы житель Костанайской области

pixabay.com

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении К. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 139 УК РК. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

Судом установлено, что К., являясь отцом несовершеннолетнего К., 2012 года рождения, более трех месяцев не исполняет обязанностей по уплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка по судебному приказу, в результате чего образовалась задолженность по алиментам на сумму около 400 000 тенге.

Данное правонарушение К. совершил во время отбывания наказания в виде ограничения свободы по аналогичному правонарушению по предыдущему  приговору.

Так как подсудимый страдает алкогольной зависимостью, мер к исправлению своего поведения не принимает, продолжая уклоняться от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка,  предыдущим наказанием в виде ограничения свободы не достигнуты цели наказания, с учетом позиции потерпевшей, защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребенка – инвалида, суд назначил ему наиболее строгое наказание в виде реального лишения свободы сроком на 1 год.

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