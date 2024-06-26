«Реальный тариф за проезд 400 тенге». Автобусные парки заявили об убытках

Ассоциация предприятий пассажирских перевозок Алматы заявила, что действующий тариф на проезд в общественном транспорте является нерентабельным, сообщает informburo.kz

21 августа 2023 года стоимость проезда в автобусах Алматы повысили до 100 тенге при безналичной оплате и до 200 при наличной, однако перевозчики утверждают, что и при таких ставках развитие отрасли невозможно.

«В прошлом году тариф подняли на 20 тенге, а до этого он не менялся более 10 лет. Надо понимать, что сегодня жители города и акимат ставят очень высокие требования к качеству перевозок. Мы закупаем общественный транспорт, работающий исключительно на экологически чистом топливе. В прошлом году мы закупили 250 автобусов, в этом году привезли ещё 150 экологичных автобусов. В своей работе мы ставим высокие стандарты обслуживания пассажиров, но закупка и правильное поддержание технического состояния автобусов требуют значительных затрат», – отметила директор автобусного парка ТОО «Eco Bus Service» Мадия Кирюхина.

Директор автобусного парка City Bus Абылай Остемир сообщил, что в прошлом году 12-метровый автобус на газе стоил около 70 млн тенге. В текущем году закупают электроавтобусы стоимостью более 170 млн тенге.

«Кроме того, где-то на 10-15% выросли цены на запасные части автобусов. Понятно, что акимат ежегодно выделяет субсидии, но эти средства покрывают только убытки, поскольку реальная стоимость проезда достигает 400 тенге. Для стимулирования дальнейшего обновления автобусов необходим пересмотр тарифа на проезд в общественном транспорте», – подчеркнул руководитель частного автобусного парка.

В 2023 году акимат города субсидировал расходы перевозчиков на 68,7 млрд тенге, прогноз на этот год – более 97 млрд тенге.

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