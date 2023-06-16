Реальными сроками заключения просит наказать прокурор большинство подсудимых по делу о сбыте фальшивых денег

Согласно материалам дела, в августе прошлого года в турецком Стамбуле 43-летний уроженец Костаная Самат Шарапиев приобрел за 2000 долларов США, у неустановленного следствием мужчины турецкой национальности, поддельные денежные купюры достоинством по 100 долларов, в количестве 300 штук, на общую сумму 30 000 долларов США.

В Казахстан он доставил их в ручной клади, рейсом Анталия — Астана. В столице он передал своему другу Тимуру Жакупову 20 подделок, остальные фальшивые деньги привез в костанайский поселок Джамбул, в дом матери. Там он позже встретился с земляком Шаймердиновым, с которым они договорились о совместном сбыте подделок. Шаймердинов же полученные деньги оставил в качестве оплаты в рудненском Лото-клубе, менеджер которого и вызвал сотрудников областного Департамента экономических расследований. Кроме основных фигурантов Шарапиева и Шаймердинова, перед судом предстали еще три человека. Это астанчанин Тимур Жакупов и семейная пара, которая помогала ему распространять взятые подделки на 2000 долларов в столице Казахстана.

«Из всех подсудимых вину признали лишь Бердымуратов и Бердымуратова. Остальные же не признали вину, и событий совершенных преступлений. Вместе с тем, показания, данные подсудимыми в ходе досудебного расследования, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, которые необходимо брать за основу. В отношении лиц, которые не признают вину, считаю необходимым назначить наказание, с изоляцией от общества. Поскольку, в результате главного судебного разбирательства, они должных выводов для себя не сделали», — сообщил государственный обвинитель Еркебулан Айтбаев.

Ранее на процессе Шарапиев, Шаймердинов и Жакупов отказались от своих показаний, данных в ходе досудебного расследования. Они заявили о давлении со стороны сотрудников департамента экономических расследований. Но, обвинение считает, что и в ходе суда было приведено достаточное количество доказательств вины подсудимых.

«Прошу суд Шарапиева Самата признать виновным в совершении преступления предусмотренного статьёй 231, часть 2, пункты 2 и 3 УК РК, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС минимальной безопасности. Меру пресечения, содержание под стражей оставить без изменения», — зачитал обвинитель.

Такой же срок прокурор просит и для Шаймердинова и Жакупова, тоже в колонии-поселении. На свободе, но с условным сроком в пять лет и два месяца, могут остаться только супруги Бердымуратовы. Судебное решение должно быть оглашено в ближайшие дни.

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