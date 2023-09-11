Ребенок госпитализирован после нападения на него мужчины

Инцидент произошел в Рудном, он попал в объектив камеры видеонаблюдения.



10 сентября на площадке возле одного из домов, расположенного на улице Ленина, тринадцатилетние подростки играли в футбол. На корт попинать мяч зашел пьяный мужчина. Дети хотели уйти, и даже убежать от него, но агрессивный человек догнал одного мальчика, и ударил его коленом и кулаком. Как сообщили в полицейском департаменте региона, мужчина, который ударил несовершеннолетнего, установлен и водворен в медицинский вытрезвитель.

Подросток госпитализирован в больницу с сотрясением.

В полиции Рудного начато досудебное расследование по статье «Хулиганство». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на два года. В рамках расследования назначены экспертизы и проводятся необходимые следственные действия. Здоровью ребенка, по данным полиции, в настоящее время ничего не угрожает.



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