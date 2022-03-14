Ребенок выпал из рук матери на эскалаторе в ТРЦ

mgorod.kz
Девятимесячная девочка находится в городской многопрофильной больнице в крайне тяжелом состоянии, передает zakon.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Как пишет портал «Мой город», инцидент случился 13 марта. Мама с младенцем поднимались в торговом центре на эскалаторе. В момент, когда они находились между первым и вторым этажом, малышка выскользнула из рук женщины и упала вниз.
Полицейские проводят проверку по данному случаю.
В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО отметили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, обширное кровоизлияние.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: