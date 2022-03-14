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Ребенок выпал из рук матери на эскалаторе в ТРЦ

mgorod.kz

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Девятимесячная девочка находится в городской многопрофильной больнице в крайне тяжелом состоянии, передает zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», инцидент случился 13 марта. Мама с младенцем поднимались в торговом центре на эскалаторе. В момент, когда они находились между первым и вторым этажом, малышка выскользнула из рук женщины и упала вниз.

Полицейские проводят проверку по данному случаю.

В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО отметили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, обширное кровоизлияние.

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