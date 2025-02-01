58 ДТП с участием мототехники по данным полиции произошло в Костанайской области в 2024 году. В этих авариях погибли четыре водителя, еще 62 человека получили травмы. Также к ответственности были привлечены около 200 человек, управлявших мопедами и скутерами, в том числе 7 родителей, которые допустили своих несовершеннолетних детей к управлению таким транспортом.

Как отмечает костанайский предприниматель Роман Мартынчик, торгующий различной мототехникой, покупка такой серьёзной «игрушки» взрослыми людьми для своего ребенка, это не редкость.

«Ребенок захотел мотоцикл, родители не хотят отказывать, приходят, выбирают мотоцикл, и там уже, кто во что горазд. Отказать мы не можем, если есть желание, это как бы бизнес, но, мы проводим беседу с родителем самим, хотят ли они такую ответственность передавать на своего ребенка?», — говорит предприниматель Роман Мартынчик.

За то, чтобы на дорогах остались только ответственные, совершеннолетние скутеристы и мопедисты, еще в прошлом году стали бороться полицейские. В итоге, как уже ранее сообщалось, с 5 апреля этого года вступают в силу поправки в правила регистрации и закон «О дорожном движении». С этого дня 50-кубовые мопеды официально будут приравниваться к механическим транспортным средствам. Это означает, что для управления ими водителю нужно будет иметь права категорий А1, А или В, а на сам мопед приобрести государственные номера, страховку и пройти технический осмотр. Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства со следующими документами.

«Удостоверением личности, можно в электронном виде, техническим документом или характеристиками мопеда. После этого нужно заполнить заявление, пройдите осмотр мопеда и оплатить госпошлины. Важно! Эксплуатация незарегистрированных мопедов, или езда без прав с 5 апреля будет запрещена. Мы настоятельно рекомендуем зарегистрировать мопед и получить право на управление заранее, чтобы избежать нарушений», — предупредила старший инспектор по особым поручениям комитета адмполиции МВД РК Арай Толегенкызы.

Уже два жителя региона, по данным полиции, последовали этой рекомендации, и зарегистрировали свои мопеды, в том числе, 41-летний костанаец Андрей Боженский. Мужчина не стал ждать начала мотосезона и уже получил госномера для своей техники. Кстати, сообщается, что для удобства граждан, криминалисты Департамента полиции готовы выезжать в другие населенные пункты области, для осмотра двухколесных транспортных средств. Информацию о выездах в полицейском ведомстве обещают сообщать дополнительно.

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