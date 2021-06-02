Ребят из центра поддержки детей поздравили с праздником

Незабываемые, яркие эмоции получили сегодня ребята из центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поздравить их с праздником — днём защиты детей, сегодня приехали волонтеры областной Ассамблеи народа Казахстана, они приготовили насыщенную программу для всех участников, а также подарили им подарки.

Веселые танцы, герои из любимых мультиков и сказок и неподдельные эмоции детей. Областная Ассамблея народа Казахстана выехали со своей концертной программой в центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поздравляют ребят они уже не первый год.

«Ежегодное мероприятие благотворительную акцию ко дню защиты детей. Мы каждый год по возможности стараемся приезжать сюда в центр адаптации для деток попавших в тяжелую жизненную ситуацию это наши подшефные. Сегодня для них у нас игровая программа , которую организовали наши волонтеры из центра волонтерского объединения также конечно, мы не могли приехать без подарков«, — говорит пресс секретарь дома дружбы Дарья Щербакова.

На данный момент в центре находятся 30 детей, как признается их директор, этот день ребята ждут с нетерпением, а эмоции после него у детей сохраняются надолго.



«Сегодня у нас праздник, который помогают нам волонтеры проводить, а также очень много спонсоров сегодня приходят к детям, приносят подарки, оказывают свое внимание. Праздник по программе у нас очень насыщен со всеми играми конкурсами, различными программами ну и заканчивается дискотекой«, — говорить директор центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Жанар Альбекова.

Всех детей угостили мороженым, йогуртом и подарили наборы книг.



«Мне очень понравилось как мы танцевали , игрались. Мне нравится что мы танцевали, мне очень нравится про фиксиков. Праздник был очень хороший, мне понравились танцы игры и еще спасибо за то, что подарили книги, йогурты, мороженное, ну спасибо», — говорят дети.

У волонтеров областной Ассамблеи народа Казахстана сегодня запланировано также с игровой программой порадовать и детей с центра адаптации для несовершеннолетних

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