Ребёнка насмерть засыпало в траншее в Рудном

26 августа в Рудном по улице 50 лет Октября около дома в выкопанной траншее для прокладки труб на 7-летнего мальчика обвалился грунт. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было. Тело мальчика извлекли спасатели ДЧС.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ход расследования взят на особый контроль руководства департамента полиции Костанайской области.

Иная информация в интересах следствия в соответствии ст. 201 УПК РК не разглашается.

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