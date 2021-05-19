Ребёнка разыскивали в Рудном

17 мая в 21:28 в управление полиции города Рудного на пульт «102» поступило сообщение от рудничанки. Она сообщила, что её несовершеннолетняя дочь 2009 года рождения вышла из дома поиграть во дворе и не вернулась, сообщает пресс-служба ДП области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ювенальной полиции девочка была найдена.

Мать девочки поблагодарила полицейских и после разъяснительной беседы пообещала более внимательно следить за место нахождением своего чада.

«Участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних совместно с социальными педагогами с учащимися школ города с целью снижения подростковой преступности на постоянной основе проводятся профилактические беседы, рейдовые мероприятия, лекции о недопущении правонарушений, самовольного ухода из дома, о недопущении пропусков по неуважительной причине общеобразовательного учебного заведения, а также с разъяснением законодательства РК. Сотрудники управления полиции города Рудного призывают родителей малолетних детей быть внимательными к своим детям и не оставлять их на долгое время без присмотра. Заучите со своим ребенком название точного адреса проживания, его имя и фамилию, контактные телефоны близких родственников. Проводите воспитательные беседы и помните, что ответственность за вашего ребенка несёте только Вы», — говорится в сообщении.

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