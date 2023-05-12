Ребёнка сбил автомобиль в Костанае

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

11 мая около 13:10 часов в городе Костанай по улице Маяковского 45-летний водитель легковой автомашины ВАЗ 2109 совершил наезд на 9- летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медицинским освидетельствованием было установлено что, водитель был трезвым.

В результате ДТП, ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу с различными травмами.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 статьи 345 УК РК.

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