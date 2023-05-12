USD 444.22
EUR 485.09
RUB 5.88
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Ребёнка сбил автомобиль в Костанае

Ребёнка сбил автомобиль в Костанае

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области. 

11 мая около 13:10 часов в городе Костанай по улице Маяковского 45-летний водитель легковой автомашины ВАЗ 2109 совершил наезд на 9- летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медицинским освидетельствованием было установлено что, водитель был трезвым.

В результате ДТП, ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу с различными травмами.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 статьи 345 УК РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Назначение пособий онлайн: как будут определять социальное благополучие семьи для выплат
Следующая новость

Генерал попрощался. Начальник департамента полиции Костанайской области покинул пост