Ребёнка сбил бус в Костанае

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Костанае сегодня около 13.00.

Наезд совершён в 5 микрорайоне возле дома №5, на дороге между жилой многоэтажкой и магазином.

Со слов очевидцев сбит мальчик возрастом примерно семи лет.

«Сбил бус. Видимо серъёзный удар был. Обувь ребёнка отлетела на приличное расстояние», — сообщил очевидец.

На месте работали полицейские. Врачи в автомобилей скорой оказывали помощь пострадавшему ребенку. О его состоянии ничего неизвестно.

Жители микрорайона отмечают, что сейчас эта дорога стала практически автобаном. Проспект Абая закрыли на ремонт, и по этой дороге стало ездить много автомобилей и автобусов. При этом скорость в жилом секторе они не снижают.

Мы направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.