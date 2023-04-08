Ребёнка сбил бус в Костанае

Фото alau.kz
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Костанае сегодня около 13.00.
Наезд совершён в 5 микрорайоне возле дома №5, на дороге между жилой многоэтажкой и магазином.
Со слов очевидцев сбит мальчик возрастом примерно семи лет.
«Сбил бус. Видимо серъёзный удар был. Обувь ребёнка отлетела на приличное расстояние», — сообщил очевидец.
На месте работали полицейские. Врачи в автомобилей скорой оказывали помощь пострадавшему ребенку. О его состоянии ничего неизвестно.
Жители микрорайона отмечают, что сейчас эта дорога стала практически автобаном. Проспект Абая закрыли на ремонт, и по этой дороге стало ездить много автомобилей и автобусов. При этом скорость в жилом секторе они не снижают.
Мы направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.