Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Костанае

8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Костанае. По информации пресс-службы ДП Костанайской области происшествие случилось 29 мая на пересечении улиц Каирбекова- Рабочая

«В 17:25 часов автомобиль Opel Frontera под управлением 54-летнего водителя, двигаясь по улице Каирбекова в сторону КСК, на пешеходном переходе совершил наезд на подростка. На место ДТП прибыла бригада скорой помощи. Госпитализирован в детскую областную больницу»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Ксении Жилкибаевой, состояние подростка средней тяжести.

«Водитель не скрылся с места дтп. Предварительный диагноз — закрытый перелом правой бедренной кости. Общее состояние средней степени тяжести. Помощь оказана, пациент доставлен в травмпункт детской областной. По пути в больницу и травмпункт был предупрежден и скорую с пациентом встречали»,- сказала Ксения Жилкибаева.

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