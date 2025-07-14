По факту ДТП с погибшими, имевшего место на автодороге «Костанай – Аулиеколь – Сурган», полицией начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
По предварительным данным, 14 июля утром на автодороге «Костанай – Аулиеколь – Сурган» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Shacman и ВАЗ-2110.
В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе ребенок 2023 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия.
«Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, быть предельно внимательными за рулём и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих», — говорится в сообщении.
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