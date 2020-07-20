Ребёнок и трое взрослых утонули в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области в Аркалыке, в поселке Восточный утонул 10-летний ребенок.

18 июля местными жителями извлечен из воды труп мальчика 2010 года рождения, который утонул во время купания в необорудованном для купания месте.

Со слов очевидцев он остался без присмотра взрослых.

По информации пресс-службы департамента полиции области, в Аркалыке утонуло еще двое взрослых. Один человек утонул в Мендыкаринском районе.

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