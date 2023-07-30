Ребёнок из пробирки: более 4500 детей родились в Казахстане по программе «Аңсаған сәби» за два года

Глава государства в своем Послании народу поручил Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби» с увеличением квот на ЭКО в 7 раз, передает Informburo.kz

В целях качественной реализации поручения Президента Министерством была создана рабочая группа из числа ведущих профильных специалистов страны, утверждена специальная программа «Аңсаған сәби», разработаны соответствующие НПА.

В целом ежегодно проводится распределение 7 000 квот на проведение ЭКО в разрезе регионов, с учетом количества женщин и мужчин фертильного возраста.

Фондом социального медицинского страхования (ФСМС) проведено размещение объемов услуг ЭКО в разрезе медицинских организаций. Госуслугу в рамках ОСМС предоставляют 19 клиник (из них 3 государственные, 16 частные).

Также, Министерством ежемесячно проводится мониторинг эффективности выполненных программ.

С начала реализации в Казахстане программы «Аңсаған сәби» в 2021 году в Казахстане родились более 4500 детей в 3800 семьях, ещё 2500 беременных женщин находятся в ожидании встречи с малышом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В ведомстве отметили, что бесплодный брак в Казахстане, как и во всем мире, остаётся медико-социальной проблемой, решение которой будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране и повышению качества жизни пациентов, лишённых возможности иметь детей.

«В Казахстане законодательно закреплено право пациентов, страдающих бесплодием, на получение медицинской помощи путем экстракорпорального оплодотворения в системе обязательного медицинского страхования. В 2021 году президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби» с увеличением квот на ЭКО в семь раз. В текущем году уже распределены по регионам все 7000 квот», – сообщили в Минздраве.

Мероприятия программы предусмотрены в Национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», а также в проекте Концепции по охране материнства и детства в Республике Казахстан. Всё это дает возможность ежегодно обеспечивать максимальное количество подготовленных пациентов ЭКО в системе ОСМС до 2030 года.

В ведомстве отметили, что Казахстан в лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий находится на одной из передовых позиций, в стране используются последние технологии в гинекологии, андрологии, генетике, эмбриологии, перинатологии. Однако бесплодие – это болезнь, которую часто можно предотвращать и тем самым уменьшать потребности в дорогостоящем лечении.

Поэтому главные задачи министерства – профилактика и совершенствования программы полового просвещения подростков и молодёжи. Это профилактика и лечение инфекций, передающихся половым путем, предотвращение небезопасных абортов, охват контрацепцией и пропаганда здорового образа жизни.

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