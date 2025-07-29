29 июля на пульт 112 поступило сообщение о том, что в посёлке Качары города Рудный Костанайской области произошёл трагический случай.
В многоэтажном жилом доме из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, выпал малолетний ребёнок 2022 года рождения. На момент происшествия малыш находился без присмотра взрослых.
Ребёнок был оперативно доставлен в Рудненскую городскую больницу. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — мальчик скончался, не приходя в сознание.
«Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выражает глубокие соболезнования семье и близким ребёнка. Уважаемые родители и взрослые! Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости внимательного контроля к безопасности детей!».- говорится в сообщении ДЧС области.
- Никогда не оставляйте малышей без присмотра, даже на короткое время
- Обратите внимание на окна — установите специальные фиксаторы или ограничители открывания
- Уберите от окон предметы, по которым ребёнок может забраться на подоконник;
- Объясните детям, почему окна могут быть опасны.
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