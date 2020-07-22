Ребёнок погиб в автомобиле отца, который пытался скрыться от полицейских

О вопиющих фактах правонарушений во время карантина было рассказано на заседании областного, оперативного штаба, передает alau.kz

В результате неповиновения сотрудникам полиции, нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором погиб ребёнок.

Трагедия произошла около полуночи 19 июля в селе Архиповка Мендыкаринского района. 32-летний водитель, управляя автомобилем Фольксваген в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке, и попытался скрыться от них.

«В результате не справился с управлением, и совершил опрокидывание автомашины в кювет. В машине находился его семилетний сын, который погиб в результате ДТП. В отношении водителя проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего», — отметили на заседании оперативного штаба.

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