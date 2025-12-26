24 декабря в Мендыкаринский район, в селе Боровское, произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы 101.
Оперативное реагирование
Подразделения Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан прибыли к месту происшествия в течение семи минут с момента поступления вызова. До прибытия спасателей хозяин дома вынес из задымлённого помещения двоих детей.
Один ребёнок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Второй ребёнок, по информации экстренных служб, на момент прибытия бригады скорой помощи признаков жизни не подавал. Как сообщается в мессенджерах, погиб мальчик 2020 года рождения.
По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
