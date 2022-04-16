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Ребёнок попал под машину возле детсада. Воспитатели скрыли это от родителей

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Полуторагодовалый ребёнок, оказавшийся на операционном столе после посещения детского сада, попал под колёса автомобиля, а не просто споткнулся и упал, как уверяли сотрудники дошкольного учреждения, сообщает otyrar.kz.

12 апреля мальчик, находясь в детском саду, получил множественные травмы: сотрясение мозга, перелом бедренной кости, лицо и тело было покрыто ссадинами и ушибами передает informburo.kz

«Обследование показало, что ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом верхней бедренной кости со смещением, множественные ссадины лица и части головы. Была проведена экстренная операция, которая продлилась около сорока минут», – рассказал временно исполняющий обязанности руководителя отдела детской областной больницы Галымжан Байторе.

В детском саду матери сказали, что ребёнок лишь споткнулся и упал. Эту версию опровергли в департаменте полиции Туркестанской области.

«Установлено, что мальчик получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля возле детского сада в селе Шаульдер. Данный факт зарегистрировали по ст. 345 ч. 2 УК Республики Казахстан. Автомашина марки Opel водворена на штрафстоянку. Назначена экспертиза», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль использовали для развоза детей в детский сад. Проводится досудебное расследование.

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