Потеряла из виду. В Рудном искали ребенка

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, 2 октября 11:30 часов в центр оперативного управления города Рудного поступил звонок от женщины, которая сообщила, что на детской площадке она потеряла из вида 6-летнего племянника, с которым гуляла на улице.

В каком направлении он ушел не заметила. Сразу обратилась в полицию.

Участковый инспектор полиции Махмут Суюнгалиев немедленно прибыл к месту происшествия. Полицейский на данном административном участке, работает всего две недели, но за это время хорошо изучил местность.

«Недалеко от площадки находится детский садик. Немедленно были даны ориентировки нарядам полиции. Сразу решил проверить данную территорию», — рассказал полицейский.

Мальчик был обнаружен именно здесь и передан матери. Мама ребенка, в свою очередь, выразила огромную благодарность сотруднику полиции.

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