18 июля вблизи посёлка Родина, в 6 километрах от города Аркалык, произошёл трагический несчастный случай на воде. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Затопленный котлован не был предназначен для купания. В нем был обнаружен и извлечён из воды ребёнок 2015 года рождения — без признаков жизни.

По предварительной информации, мальчик утонул во время самостоятельного купания. Место происшествия не оборудовано для безопасного отдыха.

ДЧС Костанайской области выражает искренние соболезнования семье погибшего и напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.

Купайтесь только в разрешённых и оборудованных местах;

Не оставляйте детей без присмотра возле воды ни на минуту;

Не разрешайте несовершеннолетним находиться у водоёмов без сопровождения взрослых;

Не ныряйте в незнакомых водоёмах;

Избегайте купания в технических водоёмах, карьерах, котлованах и каналах;

Обращайте внимание на знаки, запрещающие купание;

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.

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