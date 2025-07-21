18 июля вблизи посёлка Родина, в 6 километрах от города Аркалык, произошёл трагический несчастный случай на воде. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Затопленный котлован не был предназначен для купания. В нем был обнаружен и извлечён из воды ребёнок 2015 года рождения — без признаков жизни.
По предварительной информации, мальчик утонул во время самостоятельного купания. Место происшествия не оборудовано для безопасного отдыха.
ДЧС Костанайской области выражает искренние соболезнования семье погибшего и напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.
- Купайтесь только в разрешённых и оборудованных местах;
- Не оставляйте детей без присмотра возле воды ни на минуту;
- Не разрешайте несовершеннолетним находиться у водоёмов без сопровождения взрослых;
- Не ныряйте в незнакомых водоёмах;
- Избегайте купания в технических водоёмах, карьерах, котлованах и каналах;
- Обращайте внимание на знаки, запрещающие купание;
- При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.
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