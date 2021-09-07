Ребёнок в коме. Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей от укуса медведицы в Костанайской области

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области прокомментировали состояние девочки, которая пострадала от укуса медведицы.

По данным ведомства, проведён расширенный консилиум с участием сосудистых хирургов и по видеосвязи с главным внештатным травматологом министерства здравоохранения РК Болатом Нагимановым.

«Обсуждена дальнейшая тактика лечения. Девочка по-прежнему находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, в искусственной коме», — сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, происшествие случилось 5 сентября. На базе отдыха «Радуга» девочку покусал медведь.

Она была доставлена костанайскую областную детскую больницу.

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