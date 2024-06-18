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Ребёнок выпал из окна 5 этажа в Костанайской области

Фотография для новости На ребенка упал песочный грибок. В Костанайской больнице наплыв детей с травмами

Фото взято с сайта mck.clinic

Малолетний ребёнок выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых

Инцидент произошёл в городе Лисаковске Костанайского области. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области. 

Шестилетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности выпал из окна пятого этажа. 

Малыш госпитализирован в больницу. 

Уважаемые родители, ДЧС Костанайской области призывает:

  • не оставляйте маленьких детей без присмотра;
  • никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
  • не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.
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