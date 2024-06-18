Ребёнок выпал из окна 5 этажа в Костанайской области

Малолетний ребёнок выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых

Инцидент произошёл в городе Лисаковске Костанайского области. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Шестилетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности выпал из окна пятого этажа.

Малыш госпитализирован в больницу.

Уважаемые родители, ДЧС Костанайской области призывает:

не оставляйте маленьких детей без присмотра;

никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;

не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

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