Ребёнок выпал из окна 5 этажа в Костанайской области

Фото взято с сайта mck.clinic
Малолетний ребёнок выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых
Инцидент произошёл в городе Лисаковске Костанайского области. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
Шестилетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности выпал из окна пятого этажа.
Малыш госпитализирован в больницу.
Уважаемые родители, ДЧС Костанайской области призывает:
- не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
- не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.