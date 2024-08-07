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Ребёнок выпал из окна. Маму пострадавшего наказал суд Рудного

Фотография для новости Ребёнок выпал из окна. Маму пострадавшего наказал суд Рудного

pixabay.com

В этом году в четырех случаях с высоты падали несовершеннолетние жители Костаная, в двух маленькие рудничане, по одному случаю зарегистрировано в Лисаковске и Житикаре, а также в Алтынсаринском и Костанайском районах. Возраст выпавших детей от 2 до 7 лет.

По словам сотрудников ДЧС, чаще всего родители выпавших и получивших травмы детей, признают, что сами виноваты в произошедшем, и говорят, что не уследили. Но, как отмечает уполномоченная по правам ребенка по Костанайской области, с недавних таких беспечных взрослых в Казахстане могут привлечь к уголовной ответственности. И такой случай уже произошел. Информацию по наказанию предоставили в пресс-службе областного суда.

«В соответствии с ч.1 ст.127 КоАП постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Рудного на мать ребенка наложен штраф в размере 25 844 тенге», — сообщили в в облсуде.

Напомним, трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.

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