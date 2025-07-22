Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе областного управления здравоохранения Костанайской области.

В Рудненскую городскую больницу 22 июля в 10.35 бригадой скорой помощи доставлен ребенок 2023 года рождения. Мальчику 1 год и 11 месяцев. Ребенок выпал из окна с 4 этажа.

Находится на этапе обследования в реанимации.

Жителям Костанайской области напоминают:

— Никогда не оставляйте малолетних детей одних, даже на короткое время.

— Не полагайтесь на москитные сетки: они не выдерживают веса ребёнка и не являются защитой от падения.

— Установите оконные блокираторы и фиксаторы, ограничивающие открытие окна.

— Ограничьте доступ к подоконникам — не ставьте рядом мебель, по которой ребёнок может взобраться.

— Проводите разъяснительные беседы с детьми старшего возраста о возможных последствиях игр у окна.

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