Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе областного управления здравоохранения Костанайской области.
В Рудненскую городскую больницу 22 июля в 10.35 бригадой скорой помощи доставлен ребенок 2023 года рождения. Мальчику 1 год и 11 месяцев. Ребенок выпал из окна с 4 этажа.
Находится на этапе обследования в реанимации.
Жителям Костанайской области напоминают:
— Никогда не оставляйте малолетних детей одних, даже на короткое время.
— Не полагайтесь на москитные сетки: они не выдерживают веса ребёнка и не являются защитой от падения.
— Установите оконные блокираторы и фиксаторы, ограничивающие открытие окна.
— Ограничьте доступ к подоконникам — не ставьте рядом мебель, по которой ребёнок может взобраться.
— Проводите разъяснительные беседы с детьми старшего возраста о возможных последствиях игр у окна.
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