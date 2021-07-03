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Ребёнок выпал из окна на 5 этаже в Костанае

Фото очевидцев

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Происшествие случилось в 7 микрорайоне 2 июля. 

Информацию alau.kz подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

«Ребенок выпал с 5 этажа в 7 микрорайоне. В 19.25 поступил вызов. 19.28 врачи скорой медпомощи были на месте. Ребёнок доставлен в детскую областную больницу.
У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма, перелом плечевой кости со смещением, множественные ушибы мягких тканей. Пострадавший находится в реанимации. Состояние в данный момент тяжёлое, но стабильное», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

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