В Рудненскую больницу поступил ребёнок 2023 года рождения. Об этом сообщается в инстаграм аккаунте Рудненском больницы.

Со слов родителей, мальчик выпал из окна второго этажа.

«В стационар ребенок в экстренном порядке поступил вечером 6 июля. Пациент был взят в противошоковую палату, проведены обследования. Малыш был госпитализирован. В результате падения с высоты мальчик не получил жизнеугрожающих травм, однако у малыша диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой ключицы без смещения, также ушибы и ссадины. По согласованию ребенка по линии санавиации было решено транспортировать в детскую областную больницу», — говорится в сообщении медучреждения.

С 16 июня это уже четвёртый случай падения детей из окон в Рудном.

Минздрав отправляет "шпионов" в аптеки Министерство здравоохранения Казахстана предложило радикальные меры для усиления контроля за качеством лекарств и медицинских изделий...