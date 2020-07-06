Рецепты будут выдавать по-новому

С информацией о ситуации с коронавирусной инфекцией неожиданно вышли на брифинг вице-премьер Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой, передает forbes.kz

Впервые за последние несколько дней прозвучала статистика по умершим пациентам: всего в стране зарегистрировано 47 171 случаев коронавируса, в том числе за последние сутки — 1 452, прирост составил 3,2%. Умерло 232 пациента, в том числе за сутки — 18. В будущем же минздрав обещает давать сводку по умершим пациентам еженедельно — по понедельникам.

Вечерний брифинг, похоже, потребовался для успокоения населения. Перечислим основные тезисы, что старались донести чиновники.

Ералы Тугжанов констатировал, что в аптеках «действительно отмечается определенный дефицит лекарственных средств, вызванный несколькими причинами». Первой причиной он назвал массовую скупку лекарств населением, и даже привел такие данные: раньше в мае в Алматы продавали за месяц 50 тыс. упаковок парацетамола, сейчас — 100 тыс. за сутки. Раньше за год продавалось 100 тыс. градусников, а сейчас аналогичный объем был выкуплен за неделю.

Вторая причина — недобросовестная конкуренция, то есть, перекупка лекарств перекупщиками. «В этой связи, даны поручения компетентным правоохранительным органам по недопущению превышения предельных цен на лекарственные препараты. По всем выявленным фактам будут приняты меры по привлечению к ответственности в установленном законодательством порядке. Президентом даны поручения и уже конкретный факт по выявлению таких случаев у нас уже зафиксирован в Шымкенте. Лица, которые задержаны по скупкам и перепродаже лекарственных препаратов будут наказаны в соответствии с законом», — заявил Тугжанов.

Где купить?

Представители правительства уверяют, что лекарства в аптеках появятся уже в самое ближайшее время. Вице-премьер сообщил такие цифры: на рынок уже поступили 70 тыс. упаковок ингавирина, 800 тыс. упаковок парацетамола и ближайшую неделю ожидается поставка дополнительно 900 тыс. упаковок. По антибиотикам, с конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку более 150 тыс. упаковок азитромицина. «В ближайшее время дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов будет решен полностью», — подчеркнул он.

Решается при этом и вопрос с закупом необходимых лекарств и из-за рубежа, поскольку за счет собственного производства покрывается лишь 13% потребности в лекарствах, 87% — импортируется.

«В целом ситуация по каждом региону по обеспечению лекарствами находится на особом контроле правительства. Например, акиматом Алматы подписано соглашение с фармацевтическими компаниями, и определен список из 103 аптек, в которые в приоритетном порядке будут поставляться лекарства. Соглашением предусмотрена обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более трех единиц одного наименования в одни руки», — подчеркнул Тугжанов.

Министр здравоохранения Алексей Цой со своей стороны напомнил, что у каждого препарата есть десятки зарегистрированных аналогов, которые есть в продаже (и даже перечислил названия), и призвал граждан не заниматься самолечением. Журналистам было предложено даже посетить вместе с представителями министерства ряд аптек и увидеть своими глазами отгрузку лекарств. Минздрав даже планирует снять серию передач о поставках лекарств в аптеки страны.

Рецепты онлайн

О такой возможности, как и о доставке лекарств больным в рамках ОСМС неоднократно в течение недели сообщали представители минздрава. Алексей Цой заверил — система действительно работает, но пока ею недостаточно пользуются сами граждане.

«Мы на своих официальных ресурсах министерства здравоохранения разместим, где можно проконсультироваться, через какие электронные ресурсы можно получить консультацию между врачом и пациентом», — заверил министр.

Электронные рецепты можно будет получить после консультации врача.

Будут ли менять протокол лечения?

Министр прокомментировал и нашумевшее видео терапевта-реабилитолога Айны Бакеевой, которая просила президента страны отменить протокол лечения коронавируса, так как он неправильный и из-за этого умирают пациенты.

Алексей Цой напомнил, что это видео уже комментируют сами врачи, в министерстве же в свою очередь, тоже пытались связаться с доктором, однако не смогли это сделать.

«Очень важно понять, что все клинические протоколы, которые сейчас используются в Казахстане, они международно признаны. Это доказанные методики, которые были признаны. Научные отечественные деятели клиницисты разрабатывают данные подходы. Осложнения от той или иной схемы лечения очень сильно зависят от индивидуальных схем лечения. Инфекционисты, врачи, которые непосредственно работают с нашими пациентами, знают, как применять эти препараты, в какой дозировке, где осложнения, где риски, где противопоказания. То есть все зависит от индивидуального приема данных препаратов. Эти препараты уже много лет лечат наших пациентов, поднимают на ноги. И очень важно здесь заметить – от грамотного назначения врача, схемы, которая прописана в клинических протоколах, зависит и исход лечения», — заявил Алексей Цой.

Выплаты медикам обещают сохранить

Согласно данным минздрава, в общей статистике заболевших коронавирусом, 11,5% — это медработники. Вице-премьер заверил, что все обещанные врачам доплаты будут сохраняться и в дальнейшем (ранее заявлялось, что выплаты утверждены до августа).

«Все правила, которые были отработаны, не снимаются с повестки дня. Решением комиссии каждый случай должен рассматриваться. При подтверждении обязательно выплаты будут продолжаться. Никаких других особых ситуаций нет», — заверил Тугжанов.

В свою очередь, Алексей Цой, отвечая на вопрос о выплатах медработникам, заразившимся коронавирусом, заявил, что соответствующие процедуры рассматриваются, а выплатами занимаются другие государственные органы.

«Но совместные комиссии работают, и эти данные мы дополнительно озвучим после проведения ряда экспертиз», — сказал министр.

А граждан просят потерпеть

На брифинге прозвучал и вопрос о введенном карантине и оставшихся без доходов из-за запретов на работу гражданах. Например, салонах красоты. Вице-премьер в ответ напомнил, что «во-первых, у нас есть несколько форм: не обязательно всем сразу закрываться, есть схема работы на удаленке, никто не запрещает». «Работодатели могут держать сотрудников на удаленном формате работы», — сказал он.

Второй вариант- это поддержка работников самими работодателями в этот период. И третья возможность — центры занятости.

«Те, кто остался без работы, могут туда обратиться. В этом направлении надо вместе поработать. Срок – две недели, прошу потерпеть», — заключил вице-премьер.

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