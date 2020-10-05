Редкую птицу нашли сотрудники ПКСК в Костанае

В Костанае найдена редкая птица — большая выпь. С подбитым крылом она находилась вблизи жилых домов. Обнаружил птицу слесарь одного из городских ПКСК. И вот уже 4-й день сотрудники кооператива пытаются выходить птицу и найти ей новый дом, передает alau.kz

За время своего существования в ПКСК «Строитель-2» повидали многое. Но вот такой гость удивил абсолютно всех сотрудников. Судя по окрасу, эта птица большая выпь. А в конторе она появилась благодаря местному слесарю Григорию. Мужчина совершенно случайно обнаружил птицу в городе.

«Выполнил заявку и ехал для отчета в офис к нам. Смотрю, летит птица. Она низко летела. Приземлилась и крыло одно тянет за собой. Я подошел, взял ее, начал ухаживать за ней. Меня просто заинтересовало то, что птица красивая»,- рассказал слесарь ПКСК «Строитель-2» Григорий Куличенко.

Птицу нашли близ дома 146 по улице Гоголя еще в пятницу. Обнаружили ее с поврежденным крылом. Выходные большая выпь провела дома у Григория, где мужчина старался ухаживать за ней. За пару дней птица окрепла и теперь стала более агрессивной. Так что держать ее приходится в шкафу конторского кабинета, пока сотрудники пытаются найти ей новое пристанище. Но откуда она вообще могла взяться в городской среде в ПКСК только гадают.

«Я думаю, знаете, сейчас много людей держат экзотических птиц, животных. Может кто-то выпустил. Крыло перебито было и она не смогла улететь. Сейчас очень много добровольных обществ по защите животных, по охране. Думаю, они помогут нам. Потому что здесь нужны специальные знания, специалисты нужны»,- сказал Ельнар Жармагамбетов, юрист ПКСК «Строитель-2».

Большая выпь — это птица семейства цаплевых. Она населяет озера и реки с обильными зарослями камыша и тростника. Птица эта редкая и находится под угрозой исчезновения. Гнездоваться она прилетает к нам весной, а уже к концу октября большинство таких птиц улетает в теплые края. Какой станет судьба найденной в Костанае птицы пока неизвестно. Но сигнал о находке в областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира уже поступил. Теперь сотрудники ПКСК будут ждать специалистов регионального ведомства, которые должны помочь птице обрести свободу или новый дом.

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