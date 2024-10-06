Референдум по АЭС в Казахстане признан состоявшимся. Предварительная явка по состоянию на 14:00 составила 51,77 процента, передает Tengrinews.kz.

Участие в референдуме приняло 6 339 425 человек, что составляет более 50 процентов от тех, у кого есть право голоса. Это 12 244 683 человека.

«Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона РК «О республиканском референдуме», референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в голосовании», — сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

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