Три организации озвучили данные экзитполов – опроса избирателей республиканского референдума по строительству АЭС в Казахстане, передает informburo.kz

Как рассказали в Институте комплексных социальных исследований «Социс-А», за строительство АЭС проголосовали 69,8%, против – 30,2%. Опрос охватил 283 519 проголосовавших на 189 участках.

Кадр эфира телеканала 24KZ

Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3%. Социологическая погрешность данных составляет ± 1,5%, предупредили частном фонде.

Согласно данным Института общественной политики партии Amanat, 72,3% отдали свои голоса за строительство АЭС в Казахстане, против проголосовали 27,7%.

Институт Евразийской интеграции провёл исследование по заказу Zakon.kz. 71,8% опрошенных проголосовали «за» строительство АЭС в Казахстане, 28,2% – против. Опрос охватил 30 тысяч человек на 250 участках (159 – в городах, 91 – в сёлах). Погрешность результатов исследования не превышает 1%.

Экзитпол применяется для определения предварительных результатов голосования. Опрос граждан на выходе с избирательных участков даёт прогнозные оценки с точностью в 1–3% и позволяет получить приблизительную информацию о количестве отданных голосов.

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