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Референдум: почему в бюллетене только один вопрос

фото Тенгриньюз.кз

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Почему на республиканский референдум 5 июня выносится 56 поправок в Конституцию, однако в бюллетене казахстанцам предлагается ответить лишь на один вопрос, объяснила вице-министр юстиции Алма Муканова, передает Tengrinews.kz.

«Касательно одного-единственного вопроса, который будет включаться в бюллетень. Поправок всего 56 в 33 статьи. 56 вопросов — это должно быть 56 бюллетеней на каждого гражданина. Вы понимаете, что это означает с точки зрения администрирования. Кроме того, вынесение одним вопросом обосновано тем, что все поправки тесно переплетены и взаимосвязаны между собой», — объяснила вице-министр на онлайн-брифинге в СЦК.

Алма Муканова уточнила, что в бюллетене нельзя проголосовать за что-то одно, не нарушая смысл другой поправки.

«Представим, мы голосуем за норму о наделении Мажилиса правом принятия законов, но не проголосуем за норму, которая дает Сенату право одобрять или не одобрять, соответственно, вся конструкция будет нерабочая. В этой связи верно и взвешенно, что это будет выноситься как один проект», — сказала она.

Если гражданин за одни нормы, но против других, он должен для себя взвешенно определить, больше ли он за, нежели против, заключила вице-министр.

Напомним, референдум пройдет в Казахстане 5 июня.

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