Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 14 апреля 2025 года на обсуждении поправок в законопроект по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рассказала, как изменится управление многоэтажками в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что законопроект решает две проблемы. Во-первых, он накладывает на действующие КСК требования по прозрачности работы. Такие требования уже существуют для ОСИ и управляющих компаний. Во-вторых, для жителей упрощается процедура выбора органа управления домом.

«Наши жители не были готовы к тому, что они сейчас начнут что-то вообще выбирать. Они привыкли, что у них есть какой-то мифический орган, который управляет их домом, какое-то собрание, в котором они никогда в жизни не участвовали. Деньги они каждый месяц платили. Плохо, хорошо, но сантехников все в лицо знали. Он что-то делал, что-то убирал. То, что дом рушился, до определенного момента это не было проблемой, потому что ресурс жилого фонда достаточно неплохой», – сказала Екатерина Смышляева.

Она объяснила логику выбора в обычном жилом многоквартирном доме. Сначала жители должны выбрать форму управления домом. Законопроектом предлагают только две формы управления, они привязаны к кондоминиуму. Это объединение собственников имущества с регистрацией юридического лица (ОСИ) и непосредственное совместное управление (НСУ) без регистрации юридического лица.

«Далее у нас есть субъекты управления. Это как раз таки управляющие компании и КСК в том виде, в котором они сейчас существуют. Мы их оставляем. Сегодня 1,5 тысячи КСК работают совершенно нормально на рынке, у них большое количество обслуживаемых домов. Также жильцы смогут нанять профессионального управляющего домом, то есть физическое лицо по трудовому договору», – отметила Екатерина Смышляева.

После регистрации ОСИ и выбора председателя жильцы решают, нужна ли им управляющая компания. Возможно, не нужна, если ОСИ справляется самостоятельно со сбором денег и с наймом сантехников и других работников. Если среди жильцов председатель ОСИ не тянет свою роль, то можно будет нанять профессионального управляющего. Он будет заниматься хозяйственной деятельностью, а совет дома во главе с председателем ОСИ контролировать качество работы.

«Если вам повезло и у вас в доме живет ветеран сферы ЖКХ, он скажет: «Зачем мне этот управляющий? Я сам все сделаю, я всю жизнь в этой сфере». Прекрасно, председатель ОСИ, значит, будет фактически руководить домом и вот этой всей структурой, которую будет обслуживать», – продолжила депутат.

В случае если жильцы не хотят ОСИ, есть проблемы со сбором денег и инициативностью жильцов, то можно нанять управляющую компанию и отдать содержание дома на аутсорс. Если же жильцы не организовались, не смогли выбрать председателя и зарегистрировать ОСИ, для них остается форма управления НСУ. Требуется одно собрание, где они выбирают субъект управления, то есть КСК или управляющую компанию. Протоколом собрания они выбирают компанию и тариф. Если же никто не захочет брать на себя ответственность и подписывать договор, то тогда подключается жилищная инспекция.

«Два месяца дом бесхозный или больше, назначается управляющая компания силами жилищной инспекции. Но фишка в том, что в любое время жители могут эту управляющую компанию поменять, как только соберутся. Теперь, если вдруг жители видят, что они никогда не организуются, можно написать раньше. Два месяца не ждать», – сообщила Екатерина Смышляева.

Она добавила, что законопроектом предусмотрена привязка тарифов к МРП. Тариф будет расти ежегодно автоматически на незначительную сумму. Примерно на 2-3 тенге в год.

«Было 30 тенге, стало 57 тенге. Это тоже неправильно, лучше каждый год по чуть-чуть. Плавный рост лучше, потому в любом случае житель заплатит, мы же все это понимаем. Мы сегодня за 30 тенге дом обслуживаем 3 года, а потом у него какой-нибудь узел придет в негодность, и будут целевые взносы по 50 тысяч тенге с квартиры, условно говоря. Потому что по-другому невозможно это починить. Те же самые 2 тенге, которые плавно можно было вносить в течение нескольких лет, они заплатят, просто разово это будет больно, а так будет планомерно. Это справедливый и прозрачный рост, не будет скачков», – заявила Екатерина Смышляева.

Она резюмировала, что рядовые казахстанцы не почувствуют на себе изменения в результате реформы ЖКХ. Она упрощает жизнь для профессиональных работников этой сферы. Они должны ощутить на себе положительные перемены.

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