Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 16 февраля.

Ночью в регионе ожидаются снег, низовая метель и гололёд. На дорогах возможна скользкость, что может осложнить движение транспорта.

Днём на севере, востоке и юге области прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Также сохраняется вероятность низовой метели и образования гололёда.

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать осторожность, по возможности ограничить дальние поездки и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.