USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Регион ждёт снежная метель и гололёд — объявлено штормовое предупреждение

— Сегодня, 17:47
Изображение для новости: Регион ждёт снежная метель и гололёд — объявлено штормовое предупреждение

Сгенерировано ИИ

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 16 февраля.

Ночью в регионе ожидаются снег, низовая метель и гололёд. На дорогах возможна скользкость, что может осложнить движение транспорта.

Днём на севере, востоке и юге области прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Также сохраняется вероятность низовой метели и образования гололёда.

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать осторожность, по возможности ограничить дальние поездки и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.