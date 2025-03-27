Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании указал на высокую детскую и материнскую смертность в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В своем депзапросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова он остановился на фактах материнской и детской смертности в родильных домах Казахстана.

«Остановлюсь на официальной информации: в 2019 году в Казахстане умерло 3360 младенцев, в 2020 году – 3286 младенцев, а в 2021 году – 3732 ребенка. Тогда как в 2022 году умерло 3154 младенца, а в 2023 году – 2998 младенцев. В 2024 году родители были вынуждены вынести из морга 2598 младенцев. Конечно, официальные власти утверждают, что детская смертность снизилась. Однако потеря 2500 младенцев только за последний год – это удручающие данные. Хуже того, по официальным данным, детская смертность выросла в пяти регионах: в области Абай, Улытау, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областях», – заявил мажилисмен.

Между тем, по его словам, в Жетысуской, Костанайской, Улытау и Актюбинской областях растет материнская смертность.

«Если посмотреть на официальные цифры, то за последние шесть лет в Казахстане 563 женщины скончались во время родов. По итогам 2024 года 54% умерших матерей проживали в городах, 46% – в селах. Наблюдается пугающая тенденция: увеличился уровень смертности среди женщин, имеющих четырех и более детей, в результате чего 97 детей остались сиротами», – резюмировал депутат.

Между тем, по его словам, в Жетысуской, Костанайской, Улытау и Актюбинской областях растет материнская смертность.

«Если посмотреть на официальные цифры, то за последние шесть лет в Казахстане 563 женщины скончались во время родов. По итогам 2024 года 54% умерших матерей проживали в городах, 46% – в селах. Наблюдается пугающая тенденция: увеличился уровень смертности среди женщин, имеющих четырех и более детей, в результате чего 97 детей остались сиротами», – резюмировал депутат.

Face ID в поликлиниках. Глава Минздрава ответила на жалобы казахстанцев Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала о преимуществах внедрения системы Face ID...

Костанайцы смогут задать вопросы начальнику департамента полиции области 27 марта в 16:00 часов в онлайн-режиме состоится отчетная встреча с населением начальника Департамента полиции...

Налоговики взялись за тои. Объяснение КГД Налоговики проверят организаторов тоев в Казахстане на предмет соответствия их доходов и расходов на торжества....