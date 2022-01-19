Регистрация авто из России за 102 тысячи тенге: на сообщение ответили в госкорпорации

фото radio1.news
В мессенджере WhatsApp рассылают сообщение о том, что в Казахстане выдают госномера для автомобилей из России. Информацию опровергли в госкорпорации «Правительство для граждан», передает Tengrinews.kz.
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В распространяемом сообщении мужской голос сообщает, что казахстанцам разрешили ставить на учет в Казахстане купленные в России автомобили за 102 тысячи тенге. В подтверждение автор рассылки прикрепил фотографию номерного знака.
В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что информация о регистрации автомобилей в спецЦОНе с российскими номерами за 102 тысячи тенге не соответствует действительности.
«Государственный номерной знак на фото был выдан 13 января 2022 года, но сам автомобиль прошел первичную регистрацию еще в 2002 году.
За перерегистрацию автомобиля с российскими номерами, кроме утилизационных и других таможенных сборов, в спецЦОНе необходимо оплатить от 0,2 до 500 МРП (от 612 до 1,5 миллиона тенге. — Прим.) в зависимости от года выпуска автомобиля.
Просим граждан не рассылать заведомо ложную информацию и не вводить автомобилистов в заблуждение», — пояснили в госкорпорации.
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