Регистрация автомашины теперь возможна только с ЭЦП

В Правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.

Такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин.

Вместе с тем по рекомендации Антикоррупционной службы запущены новые информационные системы по регистрации автотранспорта в СпецЦОНах и МВД. Исключены возможности для корректировки данных при оформлении и рассмотрении заявок. Вносить изменения может теперь только Комитет административной полиции.

Упрощена процедура регистрации заявок. Теперь для этого необходимо ввести лишь ИИН, а остальные данные автоматически заполняются из других информационных систем. При этом система сама проверит оплату обязательных платежей, штрафов и квитанций банков второго уровня.

В 2022 году собрано 10,6 млрд тенге за регистрацию 9,4 тыс. автомашин, в 2023 году с учетом легализации поступило 91,3 млрд тенге при регистрации 10,2 тыс. автомашин. В результате исключения указанных рисков в прошлом году поступление в бюджет увеличилось в 9 раз.

В целом, внедрение новых информационных систем положительно отразилось на всей деятельности в данной сфере.

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